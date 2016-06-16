В Петербурга суд признал законным решение о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку
11:44
Тэги: суд, история, памятники, память, петроградка
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Гнида чернож.пая пора вас на глушняк валить в «В Кудрово 10-летняя девочка дала отпор вооруженному "азиату", требовавшему мобильник»
Тут то ты дятел прав, что б тебе зад разворотило, но это не дает псине разрешение ее насиловать...У чернилки толерастности я думаю резко поуменьшилось... в «"Лже-дмитрий", изнасиловавший 17-летнюю студентку из Уфы, оказался мигрантом из Киргизии»
черт плешивый обещалкин-обиралкин в «Владимир Путин сравнил себя с морским ангелом, пожирающим морского черта»
УМНИЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРИНЦЕССА ГОРГО!!!!!!!!!!!!!!!
Только на таких девчонок и мальчишек - одна надежда!!!!!!!!!!!!!!!!
Наконец-то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Валите отсюда, чёрные мрази!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А то скоро вам в этом начнут активно... в «В Кудрово 10-летняя девочка дала отпор вооруженному "азиату", требовавшему мобильник»
Только на таких девчонок и мальчишек - одна надежда!!!!!!!!!!!!!!!!
Наконец-то!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Валите отсюда, чёрные мрази!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А то скоро вам в этом начнут активно... в «В Кудрово 10-летняя девочка дала отпор вооруженному "азиату", требовавшему мобильник»
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