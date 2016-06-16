В Петербурга суд признал законным решение о демонтаже мемориальной доски адмиралу Колчаку

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Смольнинского райсуда, признавшего незаконным установку в Северной столице мемориальной доски адмиралу Колчаку. Таким образом, суд отказался удовлетворить жалобу некоммерческого партнерства "Белое дело", и в ближайшее время доска будет демонтирована, сообщает "Фонтанка.ру".



На заседании горсуда выступили представители движения "Суть времени", которое добивается демонтажа мемориальной доски, и партнерства "Белое дело", пытавшегося оспорить решение суда низшей инстанции.



"Колчак был полной посредственностью, заурядностью и не заслуживает досок", - заявил в ходе заседания представитель "Сути времени" адвокат Олег Барсуков. "Это странная логика, не основанная на законе, - что нельзя ставить памятники нереабилитированным лицам", - парировал сторонник "Белого дела" Даниил Петров.



"Решение Смольнинского районного суда подлежит отмене. Ни одним нормативным актом не предусмотрено, что личность, которой ставится мемориальная доска, должна иметь безупречную репутацию", - заявила, в свою очередь, представитель комитета по культуре.



СПРАВКА: Мемориальная доска адмиралу Колчаку была установлена в Петербурге 12 ноября прошлого года. Место установки - дом 3 по улице Большой Зелениной, где адмирал прожил с 1905-го до 1912 год. Надпись на доске гласит: "В этом доме с 1905 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак". Установку утвердил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.



Инициатива вызвала бурные протесты у части общества. Через два дня после установки доски ее облили черной краской, а еще через неделю активисты арт-группы "Белые ходоки" завесили конструкцию самодельным плакатом "В этом доме жил Воландеморт, патриот, чудотворец", пишет Newsru.com.



Позднее Смольнинский районный суд города признал решение об установке мемориальной доски незаконным и противоречащим Конституции РФ, так как при его принятии не были учтены "все стороны личности и деятельности данного лица".

