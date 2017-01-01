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На Луначарского мусоровоз протаранил пять припаркованных автомобилей (фото)

10:45
Тэги: дтп, авто, выборгский район
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Тэги: дтп, авто, выборгский район
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Тут то ты дятел прав, что б тебе зад разворотило, но это не дает псине разрешение ее насиловать...У чернилки толерастности я думаю резко поуменьшилось... в «"Лже-дмитрий", изнасиловавший 17-летнюю студентку из Уфы, оказался мигрантом из Киргизии»
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