На Белградской "гонщик" на легковушке сумел затормозить только об припаркованные машины и ограждение (видео)

Можно предположить, что у автомобиля виновника ДТП отказали тормоза. Можно предположить, что у автомобиля виновника ДТП отказали тормоза.



ДТП произошло днем 24 апреля на Белградской улице в Купчино, его зафиксировал регистратор едущего рядом автомобилиста. На записи видно, как водитель легковушки, не сумев затормозить перед стоящими на светофоре машинами, пытается проехать между ними и ограждением. Можно предположить, что у автомобиля виновника ДТП отказали тормоза.







О пострадавших в аварии не сообщается. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что



В Сети появилось видео ДТП, которое в минувший понедельник произошло во Фрунзенском районе Петербурга. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.ДТП произошло днем 24 апреля на Белградской улице в Купчино, его зафиксировал регистратор едущего рядом автомобилиста. На записи видно, как водитель легковушки, не сумев затормозить перед стоящими на светофоре машинами, пытается проехать между ними и ограждением. Можно предположить, что у автомобиля виновника ДТП отказали тормоза.О пострадавших в аварии не сообщается. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что водитель"Киа" протаранил маршрутку на Просвещения и отправил в больницу своих пассажиров.





