Ответственность за теракт в Петербурге взяли на себя боевики, связанные с "Аль-Каидой"

Террористы назвали взрыв в метро ответом на действия российских властей в Сирии, Ливии и Чечне. Террористы назвали взрыв в метро ответом на действия российских властей в Сирии, Ливии и Чечне. SITE , которая отслеживает активность исламистов в интернете.



По информации, которую опубликовали сотрудники SITE, речь идет о ранее неизвестной группировке "Катиба аль-Имам Шамиль", заявлявшей о своих связях с "Аль-Каидой". Именно террористы этой организации взяли на себя ответственность за теракт в Петербурге, назвав его ответом на действия российских властей в Сирии, Ливии и Чечне.



Джихадисты также подтвердили, что теракт в метро Северной столицы совершил Акбаржон Джалилов, который, по заверениям исламистов, получил прямой приказ от главаря "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. При этом террористы потребовали вывода российских войск из Сирии, пригрозив новыми терактами на территории РФ.



Напомним,



Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено несработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. 4 апреля



По версии СК, Джалилов действовал не один - по делу о теракте арестовано восемь предполагаемых сообщников террориста-смертника. Ответственность за этот теракт до недавнего времени никто на себя не брал. СК сразу после теракта дал указание проверить, был ли Джалилов связан с "Исламским государством" (террористическая групировка, запрещенная в России), пишет Newsru.com.



На прошлой неделе в ФСБ сообщили, что личность заказчика теракта установлена, однако никаких конкретных имен при этом не назвали. По информации "Газеты.ru", предполагаемого заказчика преступления зовут Сирожиддин Мухтаров (Абу Салах аль-Узбеки). В настоящее время он разыскивается Интерполом в рамках расследования атаки на китайское посольство в Бишкеке в прошлом августе.



Ответственность за теракт в Петербурге, который произошел 3 апреля, взяла на себя группировка, связанная с "Аль-Каидой" (запрещена в России). Об этом сообщает организация, которая отслеживает активность исламистов в интернете.По информации, которую опубликовали сотрудники SITE, речь идет о ранее неизвестной группировке "Катиба аль-Имам Шамиль", заявлявшей о своих связях с "Аль-Каидой". Именно террористы этой организации взяли на себя ответственность за теракт в Петербурге, назвав его ответом на действия российских властей в Сирии, Ливии и Чечне.Джихадисты также подтвердили, что теракт в метро Северной столицы совершил Акбаржон Джалилов, который, по заверениям исламистов, получил прямой приказ от главаря "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. При этом террористы потребовали вывода российских войск из Сирии, пригрозив новыми терактами на территории РФ.Напомним, теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля. Самодельная бомба взорвалась в вагоне поезда, следовавшего от станции "Сенная площадь" к станции "Технологический институт" . В результате взрыва погибли, по последним данным, 15 человек, не считая предполагаемого смертника, более 50 пассажиров получили ранения.Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено несработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. 4 апреля Следственный комитет назвал предполагаемым террористом 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, останки которого были найдены на месте теракта По версии СК, Джалилов действовал не один - по делу о теракте арестовано восемь предполагаемых сообщников террориста-смертника. Ответственность за этот теракт до недавнего времени никто на себя не брал. СК сразу после теракта дал указание проверить, был ли Джалилов связан с "Исламским государством" (террористическая групировка, запрещенная в России), пишет Newsru.com.На прошлой неделе в ФСБ сообщили, что личность заказчика теракта установлена, однако никаких конкретных имен при этом не назвали. По информации "Газеты.ru", предполагаемого заказчика преступления зовут Сирожиддин Мухтаров (Абу Салах аль-Узбеки). В настоящее время он разыскивается Интерполом в рамках расследования атаки на китайское посольство в Бишкеке в прошлом августе.







Обсуждение темы: «Ответственность за теракт в Петербурге взяли на себя боевики, связанные с "Аль-Каидой"» Тоскливый Дятел Терпило 26.04 09:44 [ + -2 – ]

Кто бы сомневался... Неzнайка. 26.04 11:19 [ + 2 – ]

Чушь собачья, сказки, брехня. С таким же успехом можно на марсиан все свалить...

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