Больше полусотни нелегалов квартировали в расселенном доме в центре Петербурга (фото)
18:07, 25 апреля
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Общество
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«Больше полусотни нелегалов квартировали в расселенном доме в центре Петербурга (фото)»
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смерч 25.04 18:59 [ + 7 – ]
Они типа проплачивали...кому?Участкового уволить,начальника и зама тоже науй с работы!Борьба типа с терроризмом на лицо!Страна проходной двор,кто хочет приезжает ,где хочет работает,что хочет то и делает а теперь ещё где хочет там и живёт.О..политика властей по отношению к мигрантам.
ДeдЗахаp 25.04 22:01 [ + 2 – ]
Шваль аульная, начинает наглеть и хочет остаться в Культурной Столице. Не выйдет ишаки аульные! Вместе с едриснёй путинской на арбы с лихими ишаками и прочь, в аулы свои!
Сергей Григорьев 25.04 23:03 [ + 2 – ]
Какие вы все жестокие! Я бы вот (добрая душа) поселил их в гостиницу.
Всего комментариев - 7
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