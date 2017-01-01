Больше полусотни нелегалов квартировали в расселенном доме в центре Петербурга (фото)

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«Больше полусотни нелегалов квартировали в расселенном доме в центре Петербурга (фото)»

смерч 25.04 18:59 [ + 7 – ]

Они типа проплачивали...кому?Участкового уволить,начальника и зама тоже науй с работы!Борьба типа с терроризмом на лицо!Страна проходной двор,кто хочет приезжает ,где хочет работает,что хочет то и делает а теперь ещё где хочет там и живёт.О..политика властей по отношению к мигрантам.

ДeдЗахаp 25.04 22:01 [ + 2 – ]

Шваль аульная, начинает наглеть и хочет остаться в Культурной Столице. Не выйдет ишаки аульные! Вместе с едриснёй путинской на арбы с лихими ишаками и прочь, в аулы свои!

capa 25.04 22:51 [ + 1 – ]

а нельзя было сразу напалмом и протоколов не надо!!!

Сергей Григорьев 25.04 23:03 [ + 2 – ]

Какие вы все жестокие! Я бы вот (добрая душа) поселил их в гостиницу.

арнольд питерский 25.04 23:06 [ + 2 – ]

