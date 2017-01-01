Администрация президента пообещала помочь с компромиссом по Исаакиевскому собору

Такой ответ чиновники дали сотрудникам музея в ответ на их обращение.

Обсуждение темы:

«Администрация президента пообещала помочь с компромиссом по Исаакиевскому собору»

Тоскливый Дятел Терпило 25.04 18:03 [ + -9 – ]

На этом вопрос можно считать закрытым.

монк-аль-ахри 25.04 18:30 [ + 2 – ]

ну какой может быть компромисс в этом вопросе? попы пытаются спизди*ь чужое, нормальные люди длинногривым подонкам противостоят. компромисс - это объединение двух точек зрения, а они противоположны. с одной стороны - надежда жуликов на безнаказанность воровства. с другой стороны - требование строгого соблюдения закона. попы-то закон не уважают и уважать не хотят.

смерч 25.04 19:04 [ + 0 – ]

Лично мне вообще до лампады,но тут реально поповский рейдерский захват.Чем меньше церквей тем больше верующих.

ДeдЗахаp 25.04 22:06 [ + 2 – ]

Администрация президента, пусть определиться в своей вере? Или они за ислам, или за Христианство. То как блохи прыгают и вашим и нашим! А, народ должен сам решить, путём референдума, чей будет Исаакий?