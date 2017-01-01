Администрация президента пообещала помочь с компромиссом по Исаакиевскому собору
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ну какой может быть компромисс в этом вопросе? попы пытаются спизди*ь чужое, нормальные люди длинногривым подонкам противостоят. компромисс - это объединение двух точек зрения, а они противоположны. с одной стороны - надежда жуликов на безнаказанность воровства. с другой стороны - требование строгого соблюдения закона. попы-то закон не уважают и уважать не хотят.
Лично мне вообще до лампады,но тут реально поповский рейдерский захват.Чем меньше церквей тем больше верующих.
Администрация президента, пусть определиться в своей вере? Или они за ислам, или за Христианство. То как блохи прыгают и вашим и нашим! А, народ должен сам решить, путём референдума, чей будет Исаакий?
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garikgro 11:21, 21 марта
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