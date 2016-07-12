«Восемь человек пострадали от укусов клещей за неделю в Петербурге»

За последнюю неделю, несмотря на холодную погоду, 8 петербуржцев пострадали от присасывания клещей на территории города. Всего с начала клещевого сезона за медицинской помощью уже обратились 87 горожан.Как сообщаетсо ссылкой на петербургское управление Роспотребнадзора, с начала сезона уже 87 горожан обратились к врачам из-за присасывания клещей, в том числе 19 детей. Из них 8 человек пострадали на территории города.В каких конкретно районах это произошло, в надзорном ведомстве не смогли уточнить.Напомним, еще неделю назад сообщалось о 15 пострадавших, при этом всех их клещи атаковали в других регионах страны и даже других государствах (Малайзия, Индия). Также в Роспотребнадзоре сообщили, что акарицидные обработки территории в этом году пока не начинались.В Ленинградской области, по данным областного Роспотребнадзора, к 21 апреля было зарегистрировано 71 обращение местных жителей за медпомощью из-за клещей. Среди пострадавших 18 детей. Несмотря на холод они присасывались уже в 14 районах области, в том числе Тосненском (6), Кингисеппском (4), Лужском (4), Киришском (3), Бокситогорском (3), Волховском (2), Тихвинском (2), Кировском (2). По одному случаю присасывания клещей произошло в Гатчинском, Сланцевском, Всеволожском, Волосовском, Подпорожском и Приозерском районах. При этом в областном ведомстве уточняют, что в прошлом году клещи были активнее — за такой же период было зафиксировано втрое больше обращений.