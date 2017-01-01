Две гранаты нашли у одной из могил на Богословском кладбище

Снаряды оказались учебными.

Снаряды оказались учебными.



Как передает «Фонтанка.ру», о подозрительных предметах у одного из захоронений недалеко от входа на Богословское кладбище в полицию сообщили очевидцы около половины двенадцатого дня 25 апреля.



Прибывшие на место специалисты Росгвардии место находки огородили. Однако проверка много времени не заняла: выяснилось, что гранаты — учебные, взрывчатых веществ не содержат.



Информацию о безопасности находки на кладбище подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии.



Напомним, Взрывотехники ОМОН обследовали две гранаты, найденные у одной из могил кладбища в Калининском районе Петербурга. Угрозы боеприпасы не представляли.Как передает «Фонтанка.ру», о подозрительных предметах у одного из захоронений недалеко от входа на Богословское кладбище в полицию сообщили очевидцы около половины двенадцатого дня 25 апреля.Прибывшие на место специалисты Росгвардии место находки огородили. Однако проверка много времени не заняла: выяснилось, что гранаты — учебные, взрывчатых веществ не содержат.Информацию о безопасности находки на кладбище подтвердили в пресс-службе ГУ Росгвардии.Напомним, в середине апреля в подвале здания Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны.





