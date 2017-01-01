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На ЗСД в Петербурге полыхал самосвал (фото)

16:06
Тэги: авто, пожары, зсд
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Тэги: авто, пожары, зсд
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Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

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Те кто действительно заслуживает уважения, в этой стране не в почёте. Не мешайте шутам вешать себе медальки. Не стоят они вашего времени. в «Матвиенко и патриарха Кирилла попросили отказаться от борьбы за звание почетных граждан Петербурга»
а вы больше специалистов из Средней Азии ввозите. Он права за мешок урюка приобрёл, а вы его на федеральные дороги выпустили. в «Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали»
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