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«Очевидцы: маршрутка потеряла колесо у "Кировского завода" (фото)»

Это не маршрутки, а ржавые, дешевые, грязные ведра, на которых наших людей возят такие же грязные абреки, которые водить ни хрена не умеют, зато постоянно повышают цены за проезд...