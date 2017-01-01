На Маршала Захарова автомобили угодили в капкан из-за очередного прорыва трубы с кипятком (фото,видео)
15:34
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