Prime Broker приобрел группу компаний PrivateFX

Брокерская компания Prime Broker покупает группу PrivateFX. Такая новость облетела участников рынка Форекс на прошлой неделе. Когда сделка состоялась, исполнительный директор «ПраймБрокера» Артем Паламарчук рассказал представителям СМИ о целях слияния двух успешных инновационных бизнесов.

Сложить усилия, чтобы приумножить успех

О цели приобретения «Прайвета» компанией Prime Broker сразу начали спорить эксперты рынка Форекс. Первый вопрос: зачем? Второй: к чему приведет слияние двух брокеров, не имеющих никаких видимых проблем в своем бизнесе?

Действительно, и PrivateFX, и Prime Broker в последнее время демонстрировали инновационную политику в области инвестирования на рынке Форекс, достойную только подражания. Продукты, которые они вывели на рынок и предложили своим клиентам, на самом деле не имеют аналогов. И все были довольны получаемыми прибылями. Поэтому сразу же, отбросив все подозрения, эксперты стали прогнозировать результаты будущей синергии.

По словам Артема Паламарчука, в обеих компаниях хорошо понимали, что достигнутые высокие результаты обязательно необходимо закрепить и приумножить. Ведь в условиях современного глобального рынка топтаться на месте – означает терять свою же конкурентоспособность.

Компания PrivateFX отметилась на Форексе отличными достижениями как в 2015, так и в 2016 году. В частности, брокер сумел предложить уникальные инвестиционные продукты и обеспечить отлично работающие надежные торговые платформы с лучшими торговыми условиями, от которых выигрывали как сами инвесторы, так и трейдеры, управляющие их капиталами.

Результат не заставил себя ждать. PrivateFX пришла к тому, о чем мечтают руководители любой брокерской компании – создала уникальную площадку, на которой легко находят друг друга инвесторы с большим объемом капиталов и высокопрофессиональные трейдеры, способные обеспечить своим клиентам стабильное получение прибыли.

Доказательством тому могут служить престижные награды, полученные компанией за достижения в области ведения бизнеса на Форексе. Так, в 2015 году PrivateFX победила в номинации «Лучший брокер мира – открытие года» Кубка Академии Masterforex-V. А в 2016 году компания получила награду в номинации «Лучший инвестиционный продукт» на 17 международной выставке в Гуанчжоу, где PrivateFX, кстати, выступала в качестве Генерального спонсора.



Но самая важная награда – признание участников рынка, отмечает Артем Паламарчук. Когда на лучших ПАММ-счетах консолидируется более чем по миллиону долларов, а прибыль за полгода-год превышает 100%, акцент на других достижениях компаний не так уж и нужен.



Prime Broker обеспечит дополнительный толчок





Компания Prime Broker, в отличие от PrivateFX, не может пока похвастать достаточно длительной историей успеха. Брокер появился на рынке Форекс всего-то полгода назад. Но Prime Broker чуть ли не с первых дней работы заставил о себе говорить.

В то время, когда конкуренты пытались усовершенствовать уже существующие инвестиционные продукты, специалисты «ПраймБрокера» решили совершить настоящую революцию в этой сфере. По-настоящему инновационной разработкой называют эксперты предложенные в компании Prime Broker счета доверительного управления (СДУ). Это продукт на голову выше привычного ПАММ-сервиса вместе со всеми индексами, услугами автокопирования и пр.

Условия, по которым происходит инвестирование в СДУ, позволяет решить большинство проблем, возникающих ранее у инвесторов рынка Форекс. А именно:

- Увеличивается ответственность управляющего за результат торговли;

- Улучшаются условия инвестирования и перспективы получения прибыли от совершения торговых операций;

- Появляется возможность дополнительно зарабатывать на изменении стоимости долей, которые инвесторы покупают как акции на фондовой бирже.

С тем, как именно работают счета доверительного управления, можно подробно ознакомиться на официальном сайте компании Prime Broker. Мы же обратим внимание на то, что, купив компанию PrivateFX, «ПраймБрокер» получил не только отличную клиентскую базу инвесторов, но и сотни профессиональных трейдеров, способных эффективно работать и управлять чужим капиталом. Теперь и у первых, и у вторых появились новые возможности. А компания Prime Broker, со своей стороны, обещает вскоре порадовать новыми техническими инновациями, говорит Артем Паламарчу