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«В Авиагородке неизвестный попросил у женщины погулять с ее ребенком и заодно сообщил, что дом на Взлетной улице заминирован»

около 35 лет, "нерусской" внешности....

Опаньки...очередной кыргыг кумыса прокисшего напился?

Одни черноухие в новостях...Мне думается, что если бы не было "турыстоф" не было бы и таких газет, только на их "подвигах" кормятся...