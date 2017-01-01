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«В Вырице пьяный мужчина утонул в заполненной водой колее на поле»

Хорошая отмаза для ментов,утопился в колее..Нормально.Дело закрыто.Один чиновник бухой в бане подскользнулся и умер,а потом вдруг выясняется типо сердце,сердечник ё...А тут просто мужик..