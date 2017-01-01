В Петербурге пенсионерка, задержанная за мошенничество в отношении пожилых людей, пыталась "отмазаться" от уголовного дела за взятку

Теперь к статье о мошенничестве добавилась еще одна статья.

Теперь к статье о мошенничестве добавилась еще одна статья.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 14 апреля в городе Сестрорецке злоумышленницы подошли к 81-летней женщине и представились работниками коммерческой организации, которая якобы проводит работу по оказанию материальной помощи пенсионерам в виде выплаты процентов от наличных денег.



Пожилая женщина передала злоумышленницам 100 тысяч рублей, и те подменили пакет с настоящими деньгами на пакет с купюрами «банка приколов». Аналогичное преступление было совершено ими 20 апреля в городе Зеленогорске. Тогда злоумышленницы под таким же предлогом похитили 50 тысяч рублей у 76-летней пенсионерки.



По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).



Сотрудники полиции задержали злоумышленниц, двух жительниц Петербурга, в возрасте 36 и 69 лет, и доставили в территориальное отделение полиции. Оказалось, что обе женщины ранее были судимы за мошенничество, а младшая судима за применение насилия в отношении представителя власти.



Находясь в отделении полиции, 69-летняя задержанная стала настаивать на том, что хочет за денежное вознаграждение освободить себя и свою соучастницу от уголовной ответственности за совершение указанных преступлений. В результате оперативного эксперимента женщина передала полицейским 400 тысяч рублей и была задержана с поличным за дачу взятки.



По факту было возбуждено уголовное по статье "дача взятки". "В настоящее время полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности указанных гражданок. Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде, другая заключена под стражу", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Полицейские Курортного района Петербурга задержали двух женщин за мошенничества в отношении пенсионерок. Одна из задержанных пыталась дать взятку стражу порядка за непривлечение к уголовной ответственности.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 14 апреля в городе Сестрорецке злоумышленницы подошли к 81-летней женщине и представились работниками коммерческой организации, которая якобы проводит работу по оказанию материальной помощи пенсионерам в виде выплаты процентов от наличных денег.Пожилая женщина передала злоумышленницам 100 тысяч рублей, и те подменили пакет с настоящими деньгами на пакет с купюрами «банка приколов». Аналогичное преступление было совершено ими 20 апреля в городе Зеленогорске. Тогда злоумышленницы под таким же предлогом похитили 50 тысяч рублей у 76-летней пенсионерки.По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники полиции задержали злоумышленниц, двух жительниц Петербурга, в возрасте 36 и 69 лет, и доставили в территориальное отделение полиции. Оказалось, что обе женщины ранее были судимы за мошенничество, а младшая судима за применение насилия в отношении представителя власти.Находясь в отделении полиции, 69-летняя задержанная стала настаивать на том, что хочет за денежное вознаграждение освободить себя и свою соучастницу от уголовной ответственности за совершение указанных преступлений. В результате оперативного эксперимента женщина передала полицейским 400 тысяч рублей и была задержана с поличным за дачу взятки.По факту было возбуждено уголовное по статье "дача взятки". "В настоящее время полиция устанавливает иные эпизоды преступной деятельности указанных гражданок. Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде, другая заключена под стражу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала мошенника, который под предлогом ремонта техники или "решения проблем" обманул почти 20 человек.





