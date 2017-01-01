В молочный магазин на Энгельса ворвался грабитель и, угрожая продавщице, украл выручку
16:42, 25 апреля
Тэги: грабеж, нападения, угрозы, деньги, выборгский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В молочный магазин на Энгельса ворвался грабитель и, угрожая продавщице, украл выручку»
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смерч 25.04 18:56 [ + 1 – ]
Нормально.То что это азиат и то что ублюдок понятно,не понятно только почему девчонка такую сумму в кассе держала.
Всего комментариев - 2
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