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«"Лже-дмитрий", изнасиловавший 17-летнюю студентку из Уфы, оказался мигрантом из Киргизии»

Кто бы сомневался, в почти каждом сообщении фигурирует шакалиная морда, бабам наука, с чуркой нини, если не хочешь прослыть давалкай-чернилкой...

Тут то ты дятел прав, что б тебе зад разворотило, но это не дает псине разрешение ее насиловать...У чернилки толерастности я думаю резко поуменьшилось...