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«В Кудрово 10-летняя девочка дала отпор вооруженному "азиату", требовавшему мобильник»

Вонючая псина! Только и могут шакалы еба...ые до слабых домагаться...Молодец девчонка! Теперь в ее семье толерастнутых точно не будет...

Тоскливый Дятел Терпило 25.04 11:24 [ + 2 – ]

Трусливый шакал. А ребенок уникум, показала твердость характера. Жаль конечно, что детей никто не встречает. У меня соседи всегда после сигнала домофона выходят на площадку и ждут, когда ребенок поднимется в лифе. Думаю, так следует поступать всем.