В Петербурге год искали извращенца, который развращал 11-летнюю сибирячку в соцсети

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«В Петербурге год искали извращенца, который развращал 11-летнюю сибирячку в соцсети»

Тоскливый Дятел Терпило 25.04 11:25 [ + -2 – ]

И что ему теперь за это будет?