На Колпинском шоссе водитель "Пежо" врезался на встречке в грузовик и угробил трех своих пассажирок (фото)

Сам водитель иномарки выжил.

Сам водитель иномарки выжил.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошло 25 апреля около 6.20 на Колпинском шоссе, не доезжая 150 метров до пересечения с Московским шоссе. Водитель «Пежо» по невыясненным обстоятельствам выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль.



Сам водитель «Пежо», мужчина (его возраст и личность устанавливаются), выжил. С тяжёлыми травмами его госпитализировали. А вот трое его пассажиров, все женщины, скончались на месте.



«В 6:20 мужчина ещё был жив, лежал рядом с машиной, пытался шевелиться, женщина уже лежала без движения на пассажирском месте», – рассказывает Алексей. «В 6:42 медики одного из пострадавших перенесли в реанимобиль», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Водитель фуры не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.







Напомним,

Сегодня рано утром в Пушкинском районе Петербурга произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли три женщины, еще один человек получил тяжелые травмы.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошло 25 апреля около 6.20 на Колпинском шоссе, не доезжая 150 метров до пересечения с Московским шоссе. Водитель «Пежо» по невыясненным обстоятельствам выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль.Сам водитель «Пежо», мужчина (его возраст и личность устанавливаются), выжил. С тяжёлыми травмами его госпитализировали. А вот трое его пассажиров, все женщины, скончались на месте.«В 6:20 мужчина ещё был жив, лежал рядом с машиной, пытался шевелиться, женщина уже лежала без движения на пассажирском месте», – рассказывает Алексей. «В 6:42 медики одного из пострадавших перенесли в реанимобиль», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Водитель фуры не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, сутки назад похожая смертельная авария произошла в том же Пушкинском районе: легковушка врезалась в грузовик. Один человек погиб, двое – женщина и девочка – пострадали. Как выяснилось, стаж водителя был три месяца, и за это время его дважды привлекали к ответственности за нарушение ПДД.





