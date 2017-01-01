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«На севере Петербурга "кавказец" пырнул ножом в спину 17-летнего подростка»

Тоскливый Дятел Терпило 25.04 11:28 [ + -2 – ]

Теперь все валят только на "азиатов" и "кавказцев", хотя это самые честные и порядочные люди.