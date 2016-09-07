В День Победы над Петербургом будет летать гигантская георгиевская лента (фото)

Инициатором проекта стали городские авиаклубы.

Инициатором проекта стали городские авиаклубы.



Три дня над городом можно будет увидеть самолет с прикрепленным к нему огромным полотном в цветах георгиевской ленты. Баннер впервые можно будет увидеть 7 мая: летчик совершит малый круг – от аэродрома Гостилицы до парка 300-летия и обратно с двух до трех часов дня. На следующий день в это же время лента появится с той же стороны, но долетит чуть дальше – в Курортный район до Сестрорецка, а обратно в Петергоф он вернется через Кронштадт и Ломоносов.



В сам День Победы самолет с полотняным баннером также взлетит в два часа дня и до четырех должен будет совершить полный круг над Петербургом — из Гостилиц он полетит в сторону Шушар и вдоль КАД, в районе пересечения с ЗСД на севере города свернет по направлению к аэродрому. Высота, на которой полетит низкоплан Piper PA-25 Pawnee, — от двухсот до пятисот метров.







Проект подготовили авиаклубы «ПитерПолет» и «Невский аэроклуб». Сам баннер сделан по особой износостойкой технологии. Как сообщили организаторы, это подарок петербуржцам от летчиков Северной столицы. Мероприятие согласовано с Росавиацией.



Напомним, в



Затем придется поработать четыре дня, после чего столько же отдохнуть, поскольку 6-е и 7 мая в этом году приходятся на субботу и воскресенье, понедельник, 8 мая будет нерабочим днем в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января, а День Победы 9 мая традиционно будет красным днем календаря.

Георгиевскую ленту 20 метров в длину и 3 метра в высоту впервые пронесут над Петербургом в дни празднования победы в Великой Отечественной войне. Борт взлетит в небо 7,8 и 9 мая, передает «Фонтанка.ру».Три дня над городом можно будет увидеть самолет с прикрепленным к нему огромным полотном в цветах георгиевской ленты. Баннер впервые можно будет увидеть 7 мая: летчик совершит малый круг – от аэродрома Гостилицы до парка 300-летия и обратно с двух до трех часов дня. На следующий день в это же время лента появится с той же стороны, но долетит чуть дальше – в Курортный район до Сестрорецка, а обратно в Петергоф он вернется через Кронштадт и Ломоносов.В сам День Победы самолет с полотняным баннером также взлетит в два часа дня и до четырех должен будет совершить полный круг над Петербургом — из Гостилиц он полетит в сторону Шушар и вдоль КАД, в районе пересечения с ЗСД на севере города свернет по направлению к аэродрому. Высота, на которой полетит низкоплан Piper PA-25 Pawnee, — от двухсот до пятисот метров.Проект подготовили авиаклубы «ПитерПолет» и «Невский аэроклуб». Сам баннер сделан по особой износостойкой технологии. Как сообщили организаторы, это подарок петербуржцам от летчиков Северной столицы. Мероприятие согласовано с Росавиацией.Напомним, в грядущие майские праздники работающие россияне будут отдыхать в общей сложности семь дней, но не подряд. В соответствии с графиком Минтруда в этом году россиянам сперва предстоит отдохнуть три дня - с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая, на который приходится праздничный нерабочий день.Затем придется поработать четыре дня, после чего столько же отдохнуть, поскольку 6-е и 7 мая в этом году приходятся на субботу и воскресенье, понедельник, 8 мая будет нерабочим днем в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января, а День Победы 9 мая традиционно будет красным днем календаря.







Обсуждение темы: «В День Победы над Петербургом будет летать гигантская георгиевская лента (фото)» монк-аль-ахри 24.04 21:09 [ + 0 – ]

презерватива надутого рядом не хватает....

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