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Мужчину и женщину задержали за изнасилование жительницы Ленобласти

17:22, 24 апреля
Тэги: изнасилование, ленобласть, кингисепп, задержания
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Тэги: изнасилование, ленобласть, кингисепп, задержания
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Полный текст заявления патриарха Кирилла об отношении церкви к ситуации вокруг Исаакиевского собора

garikgro 11:21, 21 марта

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