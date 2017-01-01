Трехлетний мальчик прострелил себе лицо из дедушкиного пистолета в Колпино

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Обсуждение темы:

« Трехлетний мальчик прострелил себе лицо из дедушкиного пистолета в Колпино»

Неzнайка. 24.04 16:53 [ + 3 – ]

В 66 лет можно быть и поумнее...