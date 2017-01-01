«Арбитра, удалившего трех футболистов "Урала" во время матча с "Зенитом", отстранили от судейства»

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) после матча «Зенит» - «Урал» отстранил главного арбитра встречи Алексея Еськова от обслуживания игры 25-го тура чемпионата страны ЦСКА - «Локомотив», сообщается наМатч пройдет в среду на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени. Вместо Еськова судить встречу будет Сергей Карасев.Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что Еськову было решено предоставить отдых. «Ему дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжелая игра. Комиссии еще не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут», — заявил Будогосский.