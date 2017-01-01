23 мая в Петербурге состоится БИЗНЕС-СУДИЛИЩЕ! Да, да, мы взяли всю полезность экспертно-инвестиционной сессии, а заодно и экспертной трубы, объединили и добавили зрелищности!

Бизнес-судилище – это возможность представить свой проект на суд экспертов, получить поддержку и ценные советы от маркетологов и узнать мнение целевой аудитории о продукте.

Как это будет проходить?

В один свежий майский вторник мы соберемся в стенах коворкинга Grow Up, стилизованного под зал Суда.

Кто будет присутствовать?

Во-первых, конечно, Судья. Человек, который будет следить за порядком заседания и, собственно, выносить приговор. Кому? Конечно, Подсудимым – то есть людям, представляющим свой проект (и/или действующий бизнес) на суд Присяжных. Присяжные – это ваша целевая аудитория, которая за словом в карман не полезет и даст обратную связь по продукту. Защищать проекты будут Адвокаты – опытные пиарщики и маркетологи, которые «рыбку съели» не только на стартапах. Конечно, дело не обойдется без Прокурора –обвинителя – компетентного бизнесмена, который непременно и всеми способами будет указывать вам на ошибки, неточности, а возможно и нежизнеспособность проекта. Не волнуйтесь, группу поддержки в виде наблюдателей судебного процесса мы тоже пустим.

Чтобы принять участие в Бизнес-судилище, проходите по ссылке, регистрируйтесь и выбирайте для себя желаемый вариант!

Дата и место проведения: 23 мая, 17.00,

коворкинг GrowUp - Платформа Роста для вашего бизнеса, Большой Сампсониевский, 61 , 2 этаж https://vk.com/growupcoworking