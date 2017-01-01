Главный синоптик: Холоднее в Петербурге было только в 1966 году

По прогнозу в ближайшие два дня в городе ожидаются снег и дожди. По прогнозу в ближайшие два дня в городе ожидаются снег и дожди.



Высотный циклон, создающий предпосылки для снегопада, медленно удаляется от Северной столицы. Тем не менее в ближайшее время теплых дней в городе не предвидится.



По словам Александра Колесова, главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга, нынешнее длительное похолодание, которое охватило всю Европу – довольно редкий случай.



«По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее… Высотный циклон, который создает условия для снега, постепенно заполняется и медленно отходит от нашей территории. Перестройка в атмосферных процессах видна, но жары как в Москве, так и в нашем регионе пока нет», - написал метеоролог на своей странице в Facebook .



По прогнозу в ближайшие два дня в городе ожидаются снег и дожди. Потом осадки прекратятся. Температура воздуха в эти дни будет подниматься до +5…+7 градусов, а в случае, если выглянет солнце, - до плюс 10 градусов.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга сравнил погоду в городе с 1966 годом. По прогнозу Александра Колесова, похолодание прекратится через пару дней с уходом циклона.Высотный циклон, создающий предпосылки для снегопада, медленно удаляется от Северной столицы. Тем не менее в ближайшее время теплых дней в городе не предвидится.По словам Александра Колесова, главного синоптика Гидрометцентра Санкт-Петербурга, нынешнее длительное похолодание, которое охватило всю Европу – довольно редкий случай.«По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее… Высотный циклон, который создает условия для снега, постепенно заполняется и медленно отходит от нашей территории. Перестройка в атмосферных процессах видна, но жары как в Москве, так и в нашем регионе пока нет», - написал метеоролог на своей странице вПо прогнозу в ближайшие два дня в городе ожидаются снег и дожди. Потом осадки прекратятся. Температура воздуха в эти дни будет подниматься до +5…+7 градусов, а в случае, если выглянет солнце, - до плюс 10 градусов.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге из-за снегопадов пришлось перенести городской субботник.







Обсуждение темы: «Главный синоптик: Холоднее в Петербурге было только в 1966 году» koschke 24.04 18:13 [ + 2 – ]

Верю верю всякому зверю, а тебе ежу погожу.

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