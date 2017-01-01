Ларек с "фейковыми" кроссовками закрыли во время рейда на Витебском вокзале (фото)
15:49, 24 апреля
Тэги: контрафакт, витебский вокзал, полиция, торговля
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На берегу реки в Пикалево нашли человеческий череп
- Пьянка двух мужчин в Свирьстрое закончилась поножовщиной
- Открытие в лечении варикоза
- Экс-главу ГУ ДОДД Петербурга, подозреваемого в хищениях, задержали в Хельсинки
- Трех "ночных бабочек" задержали в притоне на Васильевском
- В День Победы над Петербургом будет летать гигантская георгиевская лента (фото)
- Неуступчивый "газелист" протаранил трамвай на Большом Сампсониевском (фото)
- Мужчину и женщину задержали за изнасилование жительницы Ленобласти
- Арбитра, удалившего трех футболистов "Урала" во время матча с "Зенитом", отстранили от судейства
- Трехлетний мальчик прострелил себе лицо из дедушкиного пистолета в Колпино
- Из Ладожского озера выловили мужчин в спасательном жилете, пропавшего около трех недель назад
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
15:15, 24 апреля
Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали
Мать подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявила, что его задержание было постановочным
Следователи установили личность предполагаемого смертника, устроившего теракт в петербургском метро (27/+0)
16:09, 24 апреля Главный синоптик: Холоднее в Петербурге было только в 1966 году (1/+1)
13:42, 24 апреля Матвиенко и патриарха Кирилла попросили отказаться от борьбы за звание почетных граждан Петербурга (6/+6)
12:43, 24 апреля На оранжевой ветке метро Петербурга начали тестировать сеть Wi-Fi (1/+1)
12:37, 24 апреля Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали (6/+6)
12:06, 24 апреля Закрытие Тучкова моста спровоцировало транспортный коллапс на Васильевском острове (фото) (1/+1)
11:16, 24 апреля Массовые обыски начались в Кировском районе по делу о сексуальном насилии над детьми (3/+3)
Подписка
на новости
на новости
На зону вместе с продажными ДПСниками - взяточникам. которые выдали аульной макаке права! Тут ежу понятно, что кроме арбы с ишаком, всем этим убогим и скудоумным ничего нельзя доверить! И, то у себя мог ездить в чуркестане! в «Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали»
Чертабасина ипаная, мразь кончнная, что бы руки отсохли у той гниды которая этой падле права выдавала... в «Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали»
Даже Юрий Куклачёв или братья Запашные не смогут научить обезьяну управлять автомобилем. Вот интересно, кто научил? в «Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали»
На зону! Проверить битой "тайник" у аульной макаки и под шконку лет на9-10, Пусть ублажает весь барак, машка азерская! в «В Купчино молодой кавказец позвал школьницу в гости и изнасиловал»
Табачному олигарху Гундяеву, который и Аллаху и Христу молится, вообще бы не надо было позориться и выставлять себя "почётным! гражданином! Разве это патриарх? Который ни разу не осудил путино-едрисье правительство, за коррупцию, грабёж людей властью, за ... в «Матвиенко и патриарха Кирилла попросили отказаться от борьбы за звание почетных граждан Петербурга»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.