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«Валентина Матвиенко сравнила Роскомнадзор с "сонным царством" из-за расплодившихся в Сети "групп смерти" и наркотрафика »

Зачем она так..Они в поте лица и пальцев рук в инете восхваляют власть и Вову с Димой,им просто не хватает время заняться теми делами которыми они должны заниматься по своей работе..