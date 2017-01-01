2200 алиментщиков остались в Петербурге без водительских прав с начала года

При помощи такой меры приставам удалось взыскать более миллиона рублей долгов.

При помощи такой меры приставам удалось взыскать более миллиона рублей долгов. УФССП по Петербургу.



С января по март 2017 года включительно петербургские приставы вынесли 2711 постановлений об ограничении прав на вождение транспортного средства. Причем более 2200 из них коснулись должников по алиментам. Эта мера помогла взыскать более 1,3 миллиона рублей, и более 1 миллиона рублей из них – с алиментщиков. Как отмечают в ведомстве, большинство неплательщиков, имеющих автомобили, именно угроза «лишиться руля» побуждает расплатиться с долгами.



Напомним, что эта принудительная мера появилась в практике судебных приставов в 2016 году. Временное ограничение в праве пользования спецправом касается должников, не исполняющих обязательства по алиментам, по возмещению причиненного вреда здоровью, по административным штрафам и некоторым другим исполнительным производствам. Нарушение этого ограничения наказывается обязательными работами на срок 50 часов или лишением специального права на срок до 1 года.



Напомним,



За первый квартал 2017 года в Петербурге судебные приставы ограничили в праве на управление транспортным средством более 2700 водителей-должников. В результате было взыскано более 1,3 миллиона рублей задолженностей, сообщает пресс-службаС января по март 2017 года включительно петербургские приставы вынесли 2711 постановлений об ограничении прав на вождение транспортного средства. Причем более 2200 из них коснулись должников по алиментам. Эта мера помогла взыскать более 1,3 миллиона рублей, и более 1 миллиона рублей из них – с алиментщиков. Как отмечают в ведомстве, большинство неплательщиков, имеющих автомобили, именно угроза «лишиться руля» побуждает расплатиться с долгами.Напомним, что эта принудительная мера появилась в практике судебных приставов в 2016 году. Временное ограничение в праве пользования спецправом касается должников, не исполняющих обязательства по алиментам, по возмещению причиненного вреда здоровью, по административным штрафам и некоторым другим исполнительным производствам. Нарушение этого ограничения наказывается обязательными работами на срок 50 часов или лишением специального права на срок до 1 года.Напомним, ранее жительницу Петербурга направили на обязательные работы за долг в 600 тысяч по алиментам своей дочери.





