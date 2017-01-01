Пьяная женщина несколько раз ударила ногой по спине фельдшера, приехавшую к ней на вызов

Хулиганке грозит до двух лет лишения свободы.

Хулиганке грозит до двух лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 22 апреля в одной из квартир дома на улице Быкова в селе Павлово. Фельдшер скорой помощи прибыла на вызов, где обнаружила компанию мужчин и женщин, употреблявших алкогольные напитки. Во время оказания медицинской помощи одна из женщин напала на медика, несколько раз нанесла удар ногой по спине потерпевшей, причинив ей телесные повреждения.



По факту в отношении 30-летней дебоширки было возбуждено уголовное дело по статье "побои, совершенные из хулиганских побуждений". "Учитывая тяжесть данного преступления, наказание за которое предусматривается до двух лет лишения свободы, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в ведомстве.



"Исходя из уже имеющихся данных, следствию очевидно, что женщина намеренно нанесла телесные повреждения сотруднику «скорой помощи». Следователи намерены собрать всю необходимую доказательственную базу и завершить расследование в кратчайшие сроки. При этом Следственный комитет и впредь будет оперативно и жестко реагировать на все подобные факты противодействия деятельности врачей", - добавили в СКР.



Напомним,

В минувшие выходные во Всеволожском районе Ленинградской области во время оказания медицинской помощи пьяная женщина набросилась на фельдшера скорой помощи. В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел 22 апреля в одной из квартир дома на улице Быкова в селе Павлово. Фельдшер скорой помощи прибыла на вызов, где обнаружила компанию мужчин и женщин, употреблявших алкогольные напитки. Во время оказания медицинской помощи одна из женщин напала на медика, несколько раз нанесла удар ногой по спине потерпевшей, причинив ей телесные повреждения.По факту в отношении 30-летней дебоширки было возбуждено уголовное дело по статье "побои, совершенные из хулиганских побуждений". "Учитывая тяжесть данного преступления, наказание за которое предусматривается до двух лет лишения свободы, подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в ведомстве."Исходя из уже имеющихся данных, следствию очевидно, что женщина намеренно нанесла телесные повреждения сотруднику «скорой помощи». Следователи намерены собрать всю необходимую доказательственную базу и завершить расследование в кратчайшие сроки. При этом Следственный комитет и впредь будет оперативно и жестко реагировать на все подобные факты противодействия деятельности врачей", - добавили в СКР.Напомним, 15 февраля петербуржец с кулаками набросился на женщину-медика, которая приехала в общежитие на улице Ткачей к перебравшему спиртного пациенту. Травмированному медику потребовалась помощь коллег.







Обсуждение темы: «Пьяная женщина несколько раз ударила ногой по спине фельдшера, приехавшую к ней на вызов» арнольд питерский 24.04 15:45 [ + 4 – ]

30-летнюю быдлошлюху на пряжку и усердно колоть галопередолом Barabas 24.04 16:20 [ + 0 – ]

думаю фельдшер отказалась спиртяшки выделить, вот и получила по хребту))))

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