В Ленобласти нашли повешенным мигранта из Таджикистана

Обсуждение темы:

«В Ленобласти нашли повешенным мигранта из Таджикистана »

ДeдЗахаp 24.04 14:22 [ + 11 – ]

Моё искреннее сожаление, что только один ишак аульный вздёрнулся! Надо было всей бригадой проявить солидарность, поддержать земляка - таджика и залезть в петлю!

koschke 24.04 14:32 [ + 8 – ]

Игил несёт потери однако...

Тоскливый Дятел Терпило 24.04 14:57 [ + -7 – ]

Ведь это наши партнеры по ОДКБ...

НЕСТОР 24.04 15:22 [ + 8 – ]

Я от радости чуть не обо...ся-одной гнидой черножопой меньше, меньше на одно преступление против населения.

арнольд питерский 24.04 15:51 [ + 5 – ]

-1

Barabas 24.04 16:23 [ + 6 – ]

бальзам на душу прям

Инь Порось 24.04 19:29 [ + 2 – ]

Уважаемый НЕСТОР 24.04 15:22 - если только на одно ... Минимум на сорок - девяносто ...

Инь Порось 24.04 19:33 [ + 3 – ]

Тоскливый Дятел Терпило 24.04 14:57 - отвечу фразой из к/ф "Криминальный квартет" (16 мин. 45 сек.): "Вот и смотри своим партнёрам по ОДКБ в задницу" ...

МИФОДИЙ 24.04 21:42 [ + 3 – ]

Партнёр Дятла повесился какая печаль другого найдёшь с окладистой бородой