В Ленобласти нашли повешенным мигранта из Таджикистана
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Общество
Моё искреннее сожаление, что только один ишак аульный вздёрнулся! Надо было всей бригадой проявить солидарность, поддержать земляка - таджика и залезть в петлю!
Я от радости чуть не обо...ся-одной гнидой черножопой меньше, меньше на одно преступление против населения.
Уважаемый НЕСТОР 24.04 15:22 - если только на одно ... Минимум на сорок - девяносто ...
Тоскливый Дятел Терпило 24.04 14:57 - отвечу фразой из к/ф "Криминальный квартет" (16 мин. 45 сек.): "Вот и смотри своим партнёрам по ОДКБ в задницу" ...
Партнёр Дятла повесился какая печаль другого найдёшь с окладистой бородой
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garikgro 11:21, 21 марта
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