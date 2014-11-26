Матвиенко и патриарха Кирилла попросили отказаться от борьбы за звание почетных граждан Петербурга
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Общество
Табачному олигарху Гундяеву, который и Аллаху и Христу молится, вообще бы не надо было позориться и выставлять себя "почётным! гражданином! Разве это патриарх? Который ни разу не осудил путино-едрисье правительство, за коррупцию, грабёж людей властью, за алчность, ложь и пустые обещания, на право и на налево?
О Матвиенко, разворовавшей Ленинград, вообще молчу. Что со свиным рылом, да хотела в калашный ряд!Хватило, хоть, ума, видать прочитать о себе гневные комментарии!
Почетными гражданами Петербурга могут быть только два человека: Петр Первый, как основатель города и Владимир Ильич Ленин, вождь мирового пролетариата, чье имя город гордо носил до переименования.
Те кто действительно заслуживает уважения, в этой стране не в почёте. Не мешайте шутам вешать себе медальки. Не стоят они вашего времени.
Ручаюсь, Матвиенко и патриарха Кирилла попросили заняться борьбой за звание самых бесстыжих граждан Петербурга.
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15:15, 24 апреля
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