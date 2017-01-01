«Поход в гости закончился для петербуржца убийством хозяина и поджогом квартиры»

В Московском районе раскрыто убийство с поджогом квартиры.Напомним, 19 апреля в 02:10 поступило сообщение о пожаре в квартире дома 172 по Ленинскому проспекту. По данным МЧС, в двухкомнатной отдельной квартире пятиэтажного жилого дома в коридоре площадью 5 кв. метров выгорела обстановка по всей площади. В 02:58 пожар был ликвидирован.По информации АН «Оперативное прикрытие», задержан 50-летний неработающий, который изобличен в том, что 19 апреля около 1 часа ночи, находясь в гостях в указанной квартире, во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, руками и ногами избил хозяина. С целью сокрытия преступления злоумышленник поджег квартиру и скрылся.Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).