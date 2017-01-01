Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали

В частности, травмы получила 4-летняя девочка, ехавшая в легковушке без детского кресла.

Обсуждение темы:

«Мигрант с трехмесячным стажем устроил смертельное ДТП с фурой, в котором погиб один пассажир и еще двое пострадали»

ДeдЗахаp 24.04 12:50 [ + 20 – ]

На зону вместе с продажными ДПСниками - взяточникам. которые выдали аульной макаке права! Тут ежу понятно, что кроме арбы с ишаком, всем этим убогим и скудоумным ничего нельзя доверить! И, то у себя мог ездить в чуркестане!

махоня 24.04 13:27 [ + 9 – ]

Нечего на аульных ездить.

koschke 24.04 13:44 [ + 14 – ]

Даже Юрий Куклачёв или братья Запашные не смогут научить обезьяну управлять автомобилем. Вот интересно, кто научил?

Неzнайка. 24.04 14:11 [ + 19 – ]

Чертабасина ипаная, мразь кончнная, что бы руки отсохли у той гниды которая этой падле права выдавала...

НЕСТОР 24.04 15:26 [ + 10 – ]

Черножопым место на арбе.