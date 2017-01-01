На стройке на Дунайском в последний момент из петли вытащили гастарбайтера из Киргизии

Молодой человек впал в кому.

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Обсуждение темы:

«На стройке на Дунайском в последний момент из петли вытащили гастарбайтера из Киргизии»

ДeдЗахаp 24.04 12:55 [ + 10 – ]

Кто вытащил из петли аульную макаку - надо самого туда сунуть. Этого "спасителя" потом вся эта приезжая шушера "отблагодарят изнасилованием, грабежом или убийством из его родни!

koschke 24.04 14:37 [ + 7 – ]

Ничего суки рукожопые нормально сделать не могут.

Тоскливый Дятел Терпило 24.04 15:15 [ + -2 – ]

Пожалейте человека. Возможно, он пережил клиническую смерть и до сих пор его жизнь висит на волоске. Ведь человек работает на стройке, пытается выжить, хочет помочь своей семье. Будьте милосердны.

nyra 24.04 15:21 [ + 4 – ]

В той больнице его никто не будет спасать,пойдёт на органы.Ещё и денег стрясут с тех,кто придет его проведать,там день для мигранта стоит тысяч 20-50.

НЕСТОР 24.04 15:28 [ + 5 – ]

дятел возьми и пожалей а он потом тебя прирежет

арнольд питерский 24.04 15:43 [ + 4 – ]

Нестор, дак дятел наверно такой же макак или жид

Инь Порось 24.04 20:11 [ + 0 – ]

ДeдЗахаp 24.04 12:55 - точно!!!! Так и будет!!!!!