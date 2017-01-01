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«Покойницу в одном ботинке нашли в порту на Васильевском острове»

Инь Порось 24.04 20:15 [ + 0 – ]

... "Азиатский" или "кавказский" след - и к бабушке не ходи ...

... Как насчёт чужеродного биологического материала на теле покойной? Обезьяны слишком тупы, чтобы не оставить никаких следов ...

