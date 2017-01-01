«В Купчино молодой кавказец позвал школьницу в гости и изнасиловал»

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Общество
На зону! Проверить битой "тайник" у аульной макаки и под шконку лет на9-10, Пусть ублажает весь барак, машка азерская!
Зачэм на зону??? Ви мэна прыгласылы, я ипу....мине так в ФМС дунаиха гаварыл
А зачем девочка пошла к нему домой: уроки готовить? Наверное, он чем-то очаровал ее, возможно блеском черных глаз или окладистой бородой.
А мать и отец куда смотрели?????
Наплодят, мля, детей и ни хрена не учат жизни!!!!!!
"Увидела, доча, "чёрного" дядю - несись прочь, как будто тебя кипятком ошпарили!!!!!!! Иначе заведёт он тебя куда-нибудь и будет делать очень больно!!!!!!!!"
Этих дебилов-родителей надо стерилизовывать в обязательном порядке!!!!!!
Достали уже своим скудоумием!!!! За пятнадцать лет не научить ребёнка элементарным правилам поведения, живя в обществе среди черномазых обезьян!!!!!!
... А чтоб совсем наука была на всю оставшуюся жизнь - можно даже инсценировать похищение ...
... Подговорите своих знакомых, которых не знает девочка, пусть заманят её ласковыми словесами, да куклой Барби, да новым модным платьем к себе на квартиру, прикуют наручниками к батарее, дав недвусмысленно понять - что её ждёт, да выйдут на пять минут ...
Девчонка, конечно, в полном шоке, рыдает навзрыд, просит слёзно отпустить ... А тут дверь открывается и заходят мама с папой со словами: "Ну сколько раз тебе говорено, бестолочи, никуда не ходить и даже не разговаривать с незнакомыми!!!!"
Жёстко? Да. Даже жестоко ... Но зато учёная будет ...
А что, будет лучше, если вы её, глупую и наивную, будете собирать по частям в ближайших лесопарках?????????????????????
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15:15, 24 апреля
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