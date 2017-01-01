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«В Купчино молодой кавказец позвал школьницу в гости и изнасиловал»

А мать и отец куда смотрели????? Наплодят, мля, детей и ни хрена не учат жизни!!!!!! "Увидела, доча, "чёрного" дядю - несись прочь, как будто тебя кипятком ошпарили!!!!!!! Иначе заведёт он тебя куда-нибудь и будет делать очень больно!!!!!!!!" Этих дебилов-родителей надо стерилизовывать в обязательном порядке!!!!!! Достали уже своим скудоумием!!!! За пятнадцать лет не научить ребёнка элементарным правилам поведения, живя в обществе среди черномазых обезьян!!!!!!

Инь Порось 24.04 19:49 [ + 4 – ]

... А чтоб совсем наука была на всю оставшуюся жизнь - можно даже инсценировать похищение ...

... Подговорите своих знакомых, которых не знает девочка, пусть заманят её ласковыми словесами, да куклой Барби, да новым модным платьем к себе на квартиру, прикуют наручниками к батарее, дав недвусмысленно понять - что её ждёт, да выйдут на пять минут ...

Девчонка, конечно, в полном шоке, рыдает навзрыд, просит слёзно отпустить ... А тут дверь открывается и заходят мама с папой со словами: "Ну сколько раз тебе говорено, бестолочи, никуда не ходить и даже не разговаривать с незнакомыми!!!!"



Жёстко? Да. Даже жестоко ... Но зато учёная будет ...

А что, будет лучше, если вы её, глупую и наивную, будете собирать по частям в ближайших лесопарках?????????????????????