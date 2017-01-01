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«Массовые обыски начались в Кировском районе по делу о сексуальном насилии над детьми»

Кастрировать педофилов в детских учреждениях,где дети находятся как в тюрьме,полная зависимость от преступников!Надо проверить все детдома на юге,включая пригород.Наблюдала странную пару в метро Моковской.Мужик гладкий,сытый в золоте и коже ,а рядом худенький бедно одетый бледный мальчик сиротского вида,он его обнимает и показывает на схеме конечный пункт м.Просвещения.Пошла за ими в вагон,мне тоже на конечную.Всю дорогу наблюдала за ними и убедилась в подозрениях.Ребёнок чужой,затравленный,вздрагивал,когда тот его лапал.Кто то дает детей из детдомов на выходных днях ,видимо постоянные клиенты.Жаль,что к полиции в метро бесполезно обращатся,формалисты ведомственные.