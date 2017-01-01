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Неизвестная женщина едва прыгнула с Большого Крестовского моста в Малую Невку

10:57
Тэги: самоубийство, травмы, вода, нева
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Тэги: самоубийство, травмы, вода, нева
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