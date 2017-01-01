В Ленобласти "Жигули" с неизвестным водителем вылетели в кювет: два человека в морге, два в больнице

ДТП прозошло на 80-м километре дороги Приморск – Выборг. ДТП прозошло на 80-м километре дороги Приморск – Выборг.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 23 апреля около 03.50 на 80-м километре дороги Приморск – Выборг. Неизвестный водитель ВАЗ-21073 съехал с проезжей части и врезался в дерево.



Два пассажира, парни 19 и 23 лет, погибли на месте. Ещё двое, 19-летний и 25-летний, получили тяжёлые травмы. Про водителя известно только, что он мужчина. Остальные его данные выясняются. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним,

Накануне в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли на месте происшествия, еще двое были госпитализированы в больницу.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 23 апреля около 03.50 на 80-м километре дороги Приморск – Выборг. Неизвестный водитель ВАЗ-21073 съехал с проезжей части и врезался в дерево.Два пассажира, парни 19 и 23 лет, погибли на месте. Ещё двое, 19-летний и 25-летний, получили тяжёлые травмы. Про водителя известно только, что он мужчина. Остальные его данные выясняются. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, на прошлой неделе уснувший водитель КамАЗа устроил смертельное ДТП на КАД в Петербурге.





