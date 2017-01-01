На Синопской набережной во время дорожного конфликта буйный водитель с молотком разбил машину оппонента (видео)
10:18
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А не пытались найти того, кто макаке гражданство дал?
Вот этой гадине ПЖ уверенно! в «Предполагаемого террориста-смертника из метро Петербурга лишили российского гражданства»
Вот этой гадине ПЖ уверенно! в «Предполагаемого террориста-смертника из метро Петербурга лишили российского гражданства»
Пешеход, браво! Перехватил мыслЮ!
+ 1000! в «В Ленобласти буйный мужчина врезал полицейскому по ноге и заодно укусил его за руку»
+ 1000! в «В Ленобласти буйный мужчина врезал полицейскому по ноге и заодно укусил его за руку»
Какой удар! Этого он точно не переживёт! в «Предполагаемого террориста-смертника из метро Петербурга лишили российского гражданства»
В первую очередь надо было запретить деятельность ЕР,-вот где враг русских №1,ну а потом уж и всякой мелочью заняться. в «Верховный суд запретил деятельность "Свидетелей Иеговы" на территории России»
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