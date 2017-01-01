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«В отеле на Васильевском острове знакомый мужчина надругался над 28-летней женщиной»

Вот потому у нас и не любят такие заявления писать - потому как из каждой журналистской козявки потом слава будет, как про данный случай на Яндексе сейчас...