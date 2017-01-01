"Зенит" одолел "Урал" в первом матче на новом стадионе: 2 - 0 (фото, видео)
16:17
Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит, зенит-арена, стадион, крестовский остров
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«"Зенит" одолел "Урал" в первом матче на новом стадионе: 2 - 0 (фото, видео)»
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