СМИ: Полтавченко попросил Минтранс не закрывать в Петербурге реки и каналы на время Кубка Конфедераций

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«СМИ: Полтавченко попросил Минтранс не закрывать в Петербурге реки и каналы на время Кубка Конфедераций»

НЕСТОР 21.04 18:32 [ + 0 – ]

Всё закрыть,никого не пускать.