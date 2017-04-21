Михаил Боярский исполнит "роль" диктора на первом матче "Зенита" на новом стадионе (фото)

Актер будет представлять составы команд, а также анонсировать авторов голов.

Обсуждение темы:

«Михаил Боярский исполнит "роль" диктора на первом матче "Зенита" на новом стадионе (фото)»

dexter 21.04 19:38 [ + 1 – ]

Лучше всего он справляется с ролью придворного жополиза, вместе с сырожей..

serzhtikhonov83 21.04 20:54 [ + 0 – ]

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com



