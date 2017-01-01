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«Предполагаемого террориста-смертника из метро Петербурга лишили российского гражданства»

Дебилы млять (с)! Мало того, что по конституции лишать гражданства нельзя, так ещё и грозят этим потенциальным смертникам, которым глубоко фиолетово. Это так же смехотворно, как угрожать им смертной казней.. Один из наших дебилов имел глупость выдвигать такую инициативу..