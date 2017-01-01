Предполагаемого террориста-смертника из метро Петербурга лишили российского гражданства
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Общество
Не смешите людей-такого черножопого говна с российским гражданством пол Питера.
Дебилы млять (с)! Мало того, что по конституции лишать гражданства нельзя, так ещё и грозят этим потенциальным смертникам, которым глубоко фиолетово. Это так же смехотворно, как угрожать им смертной казней.. Один из наших дебилов имел глупость выдвигать такую инициативу..
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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17:59, 10 апреля
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