Ространснадзор сообщил о тотальной проверке метрополитенов в России после теракта в Петербурге

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Обсуждение темы:

«Ространснадзор сообщил о тотальной проверке метрополитенов в России после теракта в Петербурге»

НЕСТОР 21.04 18:38 [ + 3 – ]

Надо не рамки ставить,а не пускать аульное черножопое дерьмо в Россию.