СМИ: сын влиятельного бизнесмена устроил серию "пьяных" ДТП в Московском районе (фото)

Мужчина продолжал врезаться в машины, пока его автомобиль БМВ окончательно не разбился.

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«СМИ: сын влиятельного бизнесмена устроил серию "пьяных" ДТП в Московском районе (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 21.04 16:14 [ + -3 – ]

Нужно извиниться и отпустить. Такие люди имеют право ездить как хотят. Главное, чтобы папа оплатил причиненный ущерб.

lazzi 21.04 20:24 [ + 2 – ]

Отпи.дить гаденыша на месте, чтобы никогда не смог вспомнить кто у него мамапапа.