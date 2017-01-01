Электрик покалечился, упав с магазина на Пулковском шоссе
15:50
Тэги: травмы, работа, московский район
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«Электрик покалечился, упав с магазина на Пулковском шоссе»
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